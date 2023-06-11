Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Adana’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da saat 07.42’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydan geldiği belirtildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.