Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
AFAD, Adana’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
*
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:47:13 TSİ
Enlem:37.888 N
Boylam:36.236 E
Derinlik:4.85 km
Detay:https://t.co/OWAEUL93Rv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da saat 07.42’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydan geldiği belirtildi.
Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.98 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:42:00 TSİ
Enlem:37.754 N
Boylam:27.122 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/JZDFIVjzur@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi