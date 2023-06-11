Eşwaq Caf: Irak Parlamentosu’nda olanlar, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü zayıflatma girişimidir

ERBİL (K24)

K24 yayınına konuk olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite üyesi Eşwaq Caf, Irak bütçe yasa tasarısının onaylanmasında bazı çevrelerin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik karşıtlığıyla ilgili, “Irak Parlamentosu’nda gördüğümüz, Kürdistan Bölgesi statüsüne darbe vurma girişimidir. Kürdistan halkına hizmet edemeyen ve önümüzdeki Kürdistan Parlamentosu seçimlerine katılmak istemeyen taraflar, her fırsatta Kürdistan Bölgesi’nin statüsüne darbe vurmaya çalışıyor. Bu da Kürdistan halkının çıkarına değildir” diye konuştu.

Anayasanın Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü ve yetkilerini belirleyen ifade eden Caf, “Ancak ne yazık ki gördüklerimiz, Kürdistan Bölgesi’ni zayıflatmaya ve çökertmeye yönelik çabalardır. Neyse ki bu çabalar başarısız oldu. Bütçe yasa tasarısında Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yapılan ihlallerde, bir bentte mal etmekten söz ediliyor. Çünkü Irak Anayasası, Irak hükümetine Kürdistan Bölgesi vilayetleriyle doğrudan muamelede bulunma yetkisi vermiyor. Bu yüzden açık bir yanlış anlaşılma var. Bazı parlamenterler Irak hükümetinin Süleymaniye’yle doğrudan muamelede bulunacağını zannetmiş” değerlendirmesinde bulundu.

Caf, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin vilayetlere eşit davrandığını ve projeleri de eşit bir şekilde dağıttığını vurgulayarak, “Ne yazık ki bazı kişiler Süleymaniye halkına Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin onlara zulmettiğini aşılamaya çalışıyor. Hayır, Kürdistan Bölgesi Hükümeti onlara zulmetmiyor, bilakis doğruların çarpıtılmaması için uğraşıyor” dedi.

Süleymaniye’de bulunan sınır kapılarının gelirleriyle ilgili ise KDP’li yetkili, “Kürdistan Parlamentosu’ndaki KDP Fraksiyonu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve İçişleri Bakanlığı, sınır kapılarına ortak bir gücün gitmesini ve İbrahim Halil Gümrüğü’nden başlanmasını istedi ancak KYB’li arkadaşlar bunu kabul etmedi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Irak Parlamentosu’nda görüşülen bütçe yasa tasarısına Kürdistan Bölgesi’nin gelirlerinin Irak hükümeti tarafından kontrol edilmesine yönelik 2 madde eklenerek ve gelirlerini alamaması halinde Kürdistan Bölgesi vilayetlerinin doğrudan Irak hükümetiyle muamelede bulunması için bir ibare ilave edildi.

KDP grubu oylamanın yapıldığı oturumu terk ederek tepki gösterdi.