Politika

İçişleri Bakanı Reber Ahmed resmi temaslarda bulunmak üzere Washington’da

Resmi bir ziyaret kapsamında ABD’ye giden Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Washington’da ABD’li yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
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ABD Reber Ahmed Washington

WASHINGTON (K24)

İçişleri Bakanı Reber Ahmed’i Washington’da Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilcisi Beyan Sami Abdulrahman karşıladı.

Reber Ahmed’in Dışişleri, Savunma ve Hazine Bakanlıkları yetkililerinin yanı sıra Beyaz Saray, Kongre ve farklı kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Ahmed, 14 Haziran’da ABD Barış Enstitüsü’nde Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyaset, güvenlik ve insani durumla ilgili bir konuşma yapacak.

Beyan Sami Abdulrahman yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı’nın Washinton ziyaretini önemli buluyoruz. ABD’yle ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, insani ve siyasi konularla ilgili derinlikli görüşmeler, iki tarafın da çıkarınadır” dedi.

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