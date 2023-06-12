Esad’dan Türkiye askerinin çekilmesi için süre verilmesi çağrısı

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye askerlerinin Suriye'den çekilmesi için süre verilmesi çağrısında bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asğar Haci ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Esad’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konular ve son gelişmeler ışığında ortak bir vizyon ele alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Esad, bundan sonraki aşamada, özellikle “dörtlü toplantılar” ve Astana yolunda koordinasyonun öneminin altını çizerek, Rusya ve İran taraflarıyla işbirliği içinde, ister Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi olsun, ister terörle mücadele ve başka konular olsun, temelleri tanımlayan ve yaklaşan müzakerelerin dayandığı başlık ve hedefleri kesin olarak netleştiren ve bu adresler için bir zaman çerçevesi ve uygulama mekanizmalarını belirleyecek ortak bir stratejinin geliştirilmesini vurguladı.”

Haci ise, müzakere edilen çeşitli dosyalara ilişkin Suriye vizyonunun doğruluğunun altını çizdi.

Ülkesinin özellikle Arap düzeyinde Suriye dış ilişkilerinde yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Haci, bu yeni aşamanın, Suriye’nin kararlılığının olmaması durumunda gerçekleşmeyeceğini ifade etti.