Reber Ahmed: ABD Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü destekliyor

WASHINGTON (K24)

Resmi bir ziyaret kapsamında Washington’da bulunan Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Reber Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada toplantıların verimli geçtiğini ve iyi sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Reber Ahmed, “Tüm görüşmelerde karşılıklı iyi bir anlayış ve sonuç vardı. Taraflarla, karşılıklı çıkarlarımız olduğu ve bunları geliştirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık” dedi.

ABD’nin güçlü bir Irak temelinde Kürdistan Bölgesi’ne desteğini yinelediğini vurgulayan Bakan Ahmed, “Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’nin demokrasi ve düşünce özgürlüğü alanlarındaki tecrübesi ele alındı” ifadelerini kulandı.

Görüşmelerde Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni huzur ve istikrarının da değerlendirildiğini söyleyen Reber Ahmed, “Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’nin korunması öncelikli konuydu. DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon’un yakın bir dostu ve müttefiki olarak Kürdistan Bölgesi’nin rolüne vurgu yapıldı. Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi’ne övgüde bulunuldu” şeklinde konuştu.

ABD’li yetkililerle Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını da ele aldıklarını dile getiren Ahmed, Şengal’de başta PKK olmak üzere yasa dışı grupların göçmenlerin evlerine dönüşü önünde engel olduğunu söyledi.

Şengal’de normalleşmenin sağlanması ve göçmenlerin dönüşü için PKK mensupları ve diğer yasa dışı milis gruplarının kentten çıkarılması gerektiğini vurgulayan Reber Ahmed, “Irak hükümetiyle temaslarımız devam ediyor. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki dostlarımız, Şengal’de durumun normalleşmesi ve göçmenlerin dönüşü için Şengal Anlaşması’nın uygulanmasından yana” dedi.

Reber Ahmed’in Hazine Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Beyaz Saray, Kongre ve farklı kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Ahmed, 14 Haziran’da ABD Barış Enstitüsü’nde Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyaset, güvenlik ve insani durumla ilgili bir konuşma yapacak.