Politika

KDP Sözcüsü: Kürdistan Bölgesi’nin statüsü kolayca tehdit altına girmez

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün kolayca tehdit altına girmeyeceğini söyledi.
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kürdistan KDP Mahmud Muhammed

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün kolayca tehdit altına girmeyeceğini söyledi.

K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, “Bundan sonra seçimleri yapmak Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın sorumluluğundadır” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin statüsüne karşı kolayca bir tehdidin olmayacağını kaydeden Muhammed, KDP’nin seçimlerin yapılması için çalıştığını bildirdi.

KDP Sözcüsü, bütçenin istedikleri şekilde kabul edilmediğini ifade etti.

Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi Siyasi Büro Yürütme Kurulu Başkanı Fazıl Mirani, “İyi Kürtler olduğu sürece Kürdistan Bölgesi’nin statüsü olacaktır” dedi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Mirani, Kürtler için KYB ile oturup görüşeceklerini belirtti.

 

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