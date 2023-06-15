Irak hükümeti Kürdistan Bölgesi’ne 400 milyar dinar gönderdi
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Irak Merkez Bankasından bir kaynak, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi’ne 400 milyar dinar gönderdiğini belirtti.
Söz konusu 400 milyar dinarın Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanlığının hesabına yattığı belirtildi.
Maliye Bakanlığı Mayıs ayı maaşlarının dağıtımına Pazartesi günü başlanacağını duyurdu.
K24’e konuşan Bağdat’taki Kürdistan Bölgesi Temsilciği Sorumlusu Faris İsa,Irak Bakanlar Kurulu’nun Kürdistan Bölesi Hükümeti’ne 400 milyar dinar gönderme karar aldığını açıklamıştı.
Gönderilecek paranın borç olarak sayılacağını belirten Faris İsa, bütçe yasa tasarısı kabul edildikten sonra söz konusu paranın Kürdistan Bölgesi'nin payından kesileceğini ifade etmişti.