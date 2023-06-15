İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

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Zürih’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin gerçekleşmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a "Erdoğan'ı hedef alan bu provokatif eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı" kaydedildi.

Bu tür eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildiği, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği ifade edildi. (Kaynak: TRT Haber)