Politika

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un, Zürih'te Erdoğan'ı hedef alan gösterinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Türkiye İsviçre Nota

HABER MERKEZİ

Zürih’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin gerçekleşmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a "Erdoğan'ı hedef alan bu provokatif eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı" kaydedildi.

Bu tür eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildiği, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği ifade edildi. (Kaynak: TRT Haber)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv