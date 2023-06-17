Kürt şairler İstanbul’da ‘Kelimelerin Akşamı’nda buluştu

İSTANBUL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nden şairler Qubady Jelizade, Kajal Ahmad ve Mueyed Teyib'in şiirlerini okudukları program İstanbul’da İsmail Beşikci Vakfı’nda düzenlendi.

Şairler, Kürdistan’da yaşanan toplumsal olaylar ve gerçekleşen katliamlar üzerine yazdıkları şiirlerin yanı sıra aşk şiirleri de okudu.

Moderatörlüğünü yazar ve çevirmen Osman Mehmet'in yaptığı programda şiirler Kürtçenin Kurmancî ve Soranî lehçesinin yanı sıra, Türkçeye çevrilen şiirler de okundu.

Ayrıca Mueyed Teyib, İsmail Beşikçi için yazdığı “Zindan” şiirini okudu.

Kürt medyasının yoğun ilgi gösterdiği programa sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, Kürt yazar Jan Dost, Nûbihar Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Çevik, yazar Nihat Gültekin, siyasetçi Azad Cundiyani ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Program dinleyici ve şairler arasında şiir ve Kürt edebiyatı üzerine sohbetlerle son buldu.

İsmail Beşikçi adına İBV Başkanı İbrahim Gürbüz şairlere teşekkür belgesi takdim etti.