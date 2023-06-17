Beyan Sami: ABD, Kürdistan Bölgesi'nden yeniden petrol ihracını destekliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden yeniden petrol ihracını desteklediğini belirtti.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in ABD ziyaretinin başarılı geçtiğini bildirdi.

Ahmed’in ABD temaslarının Erbil ile Washington arasındaki dostluk ve ittifakı teyit ettiğini kaydeden Beyan Sami, söz konusu görüşmelerde ABD tarafının, Kürdistan Bölgesi ve ABD’nin Saddam Hüseyin rejimi ve DAİŞ'e karşı birlikte savaştığını dile getirdiğini belirtti.

Abdurrahman, "İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile ABD'li yetkililer arasındaki görüşmelerde Peşmerge Bakanlığı'ndaki reformlar ve Peşmerge'ye eğitim ve yardım konuları ele alındı. İki taraf, istikrarlı bir Irak ve güçlü bir Kürdistan Bölgesi'nin varlığına vurgu yaparken, Kürdistan Bölgesi'nde bir arada yaşama meselesini ve bu meselenin korunmasını ele aldı” dedi.

"ABD, Kürdistan Bölgesi'ne yardımını sürdürmeye hazır olduğunu ifade ederken, İçişleri Bakanı görüşmelerde petrol ihracatının durdurulmasının herkese zarar vereceğini vurguladı" diyen Abdurrahman sözlerini şöyle sürdürdü:

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan petrolünün yeniden ihraç edilmesi konusunda resmi olarak bizimle birlikte. ABD şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığı ve yatırımları, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını yeniden teyit ederken, destek sağlayacaktır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tarımın kalkınmasına vurgu yapmasını ve Başbakanın mesajını burada ilettik."