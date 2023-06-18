Politika

15 barodan gazeteci Sinan Aygül’e yönelik saldırıya kınama

15 bölge barosu, Tatvan Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk haberleri yapan gazeteci Sinan Aygül'ün Tatvan Belediyesi Başkanı Emin Geylani’nin korumaları tarafından saldırıya uğramasını kınadı.
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Sinan Aygül
Sinan Aygül
kürdistan Sinan Aygül gazeteci saldırı Barolar

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan Belediyesiyle ilgili yolsuzluk ve arazi satışları haberi yapan gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi Başkanı Emin Geylani’nin korumalarının saldırısına uğradı. Siyasetçilerinden gazetecisine, pek çok yurttaş saldırıya tepki göstererek kınadı.

Bölge baroları da, Sinan Aygül’e yapılan saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada “Bu saldırı, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle defalarca gözaltına alınan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, dün Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin korumaları olan polis Engin Kaplan ve diğer boksör koruması Yücel Baysali tarafından saldırıya uğradığını belirtmiş ve saldırıya ilişkin fotoğrafları paylaşmıştı. 

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