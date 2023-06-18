Politika

Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran 2 kişi tutuklandı

Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran ve gözaltına alınan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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Gazeteci Sinan Aygül
Gazeteci Sinan Aygül
kürdistan Sinan Aygül gazeteci tutuklanma

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'e yönelik saldırıda gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı. (Kaynak: AA)

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