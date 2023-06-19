Başbakan: Hedefimiz Kürdistan Bölgesi'ni önemli bir tarım ve ticaret merkezi haline getirmek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi’nde temaslarda bulunan Amerikan Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin açıklamasına göre, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks'in hazır bulunduğu görüşmede Ortadoğu’dan Sorumlu ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lutes, ziyaretin amacı ve tarımsal gelişim alanında faaliyet yürüten ABD’li şirket temsilcilerinden oluşan heyet hakkında bilgi verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri özel sektör aracılığıyla güçlendirdiği için ABD'ye teşekkür etti.

Başbakan, dokuzuncu hükümet kabinesinin ekonomik gelirleri çeşitlendirme, tarım sektörünü güçlendirne, güçlü bir ekonomik altyapı oluşturma, bankacılık sistemini harekete geçirme ve kamu hizmetlerini dijitalleştirme alanlarında yaptığı reformlardan bahsetti.

“Hedefimiz, Kürdistan Bölgesi'ni gıda güvenliğini sağlamak için bölgede önemli bir tarım ve ticaret merkezi haline getirmek” diyen Başbakan, Amerikan şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımlarını geliştirmelerini teşvik etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin yenilenebilir enerji ve bankacılık alanlarında gerekli tüm kolaylık ve işbirliğini sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.