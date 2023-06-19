AYM'den HDP kararı: Hazine yardımına bloke talebi kabul edilmedi

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Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan davada, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

AYM’nin 5 Ocak’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gündemine aldığı HDP’nin Hazine yardımı yatırılan banka hesaplarına geçici bloke konulması kararına AYM üyeleri Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı çıkmıştı. Geçici bloke konulması yönünde oy kullanan üyelerse Hasan Tahsin Gökcan, Kadir Özkaya, Muammer Topal, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce olmuştu. Karar 9 üyenin oyu ve 6 üyenin karşı oyuyla alınmıştı.

AYM üyeleri, HDP’nin savunmasının ardından geçici bloke kararını yeniden değerlendirmek üzere 9 Mart'ta toplandı. 5 Ocak’ta HDP’nin hesaplarına geçici bloke konulması yönünde oy veren Hasan Tahsin Gökcan ve Rıdvan Güleç, bu kez bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullandı. Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş, Hasan Tahsin Gökcan ve Rıdvan Güleç bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullandı. Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce ise karşı oy veren isimler oldu. Karar 8 üyenin oyu ve 7 üyenin karşı oyuyla alındı.