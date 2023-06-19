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Antep’te tır, minibüs ve otobüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Antep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tır, Antep-Maraş karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Antep’teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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