Türkiye Kürdistan Bölgesi’nin en büyük ekonomik ortağı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gitti.

Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yeni hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Daha önce Türkiye’yi iki kez ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani 28 Kasım 2019’da başbakan olarak Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleşmiş ve Erdoğan’la bir araya gelmişti.

Başbakan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Ortak çıkarlar temelinde ikili ticari ilişkiler başta olmak üzere bölgenin istikrarının sağlanmasında önemli ilerlemeler kaydettik” ifadelerini kullanmıştı.

15 Nisan 2022’de Türkiye’ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Başbakan, Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha eskiye dayansa da Irak’ta Baas rejiminin yıkılmasından sonra resmi ilişkiler daha da iyiye doğru gitmeye başladı. Taraflar arası üst düzey görüşmeler ve karşılıklı ziyaretler artarken, her alanda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Siyasi alanda da Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkiler zamanla gelişti ve Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak Erbil’e geldi.

Kürdistan Bölgesi’nden de Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirildi. Başkan Mesud Barzani başkanlığındaki heyetler Türkiye’de resmi olarak Kürdistan bayrağı eşliğinde ağırlandı.

Türkiye’deki Çözüm Süreci döneminde 2013 yılında Başkan Barzani’nin Diyarbakır’da o dönem başbakan olan Erdoğan’la bir araya gelmesi en önemli ziyaretti. Diyarbakır’da binlerce kişi Kürdistan bayrağı ve “Evinize hoş geldiniz” sloganıyla Başkan Barzani’yi karşıladı.

Son 10 yılda Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasında ortak çıkarlar temelinde ve bölgenin istikrarını sağalamaya sağlamaya yönelik ilişkiler oldukça gelişti. Taraflar arası ticaret hacmi 2007’de 1 milyar 400 dolar iken 2013’te 8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye stratejik olarak bakarken, Kürdistan Bölgesi de Türkiye’yi siyasi ve ekonomik olarak önemli bir kapı olarak görüyor.