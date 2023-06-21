Politika

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD gittiğinde Kürt dosyası kolayca kapanır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, “ABD’nin er veya geç Suriye’den gideceğini o zaman Kürt dosyasının kolayca kapanacağını” söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Eymen Sosan Suriye Kürt sorunu ABD

HABER MERKEZİ

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Rus kanalı RT’ye yaptığı açıklamada, Suriye’de Kürt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürtler ulusal yapımızın bir parçasıdır” diyen Eymen Sosan, “Kürtlerle diyalog Suriye’nin birliği temelinde yapılmalı. Washington er veya geç Suriye’den çıkacak o zaman Kürt dosyası kolayca kapanır” ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD’nin Suriye’nin istikrarını bozmak için çalıştığını savundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın açıklamalarının Kazakistan’da Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin başlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da dün Astana görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Suriye’nin toprak birliğine karşı Özerk Yönetimi desteklediğini belirterek, "Tabii Amerikalılar sözde yarı devlet oluşturan birçok Kürt örgütünü destekliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" demişti.

Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade eden Mihail Bogdanov, “Ama ne yazık ki Amerika'nın buna önem vermediğine ve Kürt müttefiklerinin Şam'la diyalog kurmasına izin vermediğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv