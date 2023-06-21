Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD gittiğinde Kürt dosyası kolayca kapanır

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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Rus kanalı RT’ye yaptığı açıklamada, Suriye’de Kürt sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürtler ulusal yapımızın bir parçasıdır” diyen Eymen Sosan, “Kürtlerle diyalog Suriye’nin birliği temelinde yapılmalı. Washington er veya geç Suriye’den çıkacak o zaman Kürt dosyası kolayca kapanır” ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD’nin Suriye’nin istikrarını bozmak için çalıştığını savundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan’ın açıklamalarının Kazakistan’da Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin başlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da dün Astana görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Suriye’nin toprak birliğine karşı Özerk Yönetimi desteklediğini belirterek, "Tabii Amerikalılar sözde yarı devlet oluşturan birçok Kürt örgütünü destekliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" demişti.

Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade eden Mihail Bogdanov, “Ama ne yazık ki Amerika'nın buna önem vermediğine ve Kürt müttefiklerinin Şam'la diyalog kurmasına izin vermediğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.