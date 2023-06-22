Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından açıklama yaptı.

“Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, kârlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.”

‘DOLARİZASYON BELASINDAN KURTULMAK İÇİN…’

Şimşek, TL’nin istikrarlı olması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

* “Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,

* Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır.

* Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır.

* Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.”

‘MERKEZ’İN ALDIĞI KARARI BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRMEK GEREK’

Şimşek, bugün Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışa ilişkin şunları söyledi:

“2002’den beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır.

Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek.”