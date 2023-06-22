Derek Harvey: ABD’de Peşmerge’ye hava savunması desteği sağlamaya yönelik bir çaba var

ERBİL (K24)

Kürdistan Peşmergeleri son birkaç yılda tüm dünya adına terörle mücadele etti, bu uğurda birçok şehit verdi, birçok Peşmerge yaralandı. Terörle mücadelede kurulan Uluslararası Koalisyon’a öncülük eden ABD, Kürdistan Bölgesi’yle askeri ilişiklerini geliştirdi.

K24’e konuşan eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortaoğu Danışmanı Derek Harvey, ABD Kongresi’nde özellikle hava savunmasında Peşmerge Güçleri’ne daha fazla yardım için bir çaba olduğunu belirtti.

Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki ilişkilerin eskiden daha zorlu olduğunu belirten Derek Harvey, Irak hükümetinin Peşmerge Güçleri’ni sınırlandırmak için her türlü girişimde bulunduğunu belirtti.

Irak hükümetinin Peşmerge’ye teşekkür etmesi gerektiğini ifaden eden Harvey, Peşmerge’nin özellikle terör örgütü DAİŞ’e karşı savaşta Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı korumasındaki rolüne dikkat çekti.

ABD’nin Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin iyiye doğru gitmesi için çaba harcadığını dile getiren Harvey, Peşmerge Güçleri’nin Irak’ın genel bütçesinde payının olması gerektiğini vurguladı.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Danışmanı, bölgedeki zorlu durumun aşılması için Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün güçlendirilmesi ve daha fazla egemenliğe sahip olması gerektiği söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani'nin Kürdistan Bölgesi’nde başta Peşmerge Güçleri’nde olmak üzere verdiği birlik mesajlarını hatırlatan Derek Harvey, “Bu, Bağdat’ta hem Peşmerge Güçleri’nin hem de Başbakan’ın elini güçlendirecektir. ABD ve diğer ülkelerin Kürdistan Bölgesi’ne desteği Irak’ta durumu daha iyi hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

Joe Biden yönetimin Ortadoğu’dan çok Çin ve Asya’ya odaklandığın ifade eden Harvey, “Bundan dolayı Kürtler, Kürdistan Bölgesi’nde, Suriye, İran ve Türkiye’de bağımsız olmazsalar bile kendilerine özgür ve onurlu bir yaşam sağlanmalı” dedi.