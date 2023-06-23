Merkez Bankası Başkanı Erkan: Enflasyonla mücadele edeceğiz

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantı Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi.

Toplantı sonrası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ortak açıklama düzenledi.

Konuşmasında fiyat istikrarı vurgusu yapan TCMB Başkanı Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar da, yapılan görüşmeye ilişkin olarak, "Geçen hafta Hazine Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Sayın Başkanımız çok kısa süre olmasına rağmen sağolsunlar geldiler. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, istihdam, üretim, finansal istikrar. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çalıştık. Çok sıcak bir ortamda toplantı oldu. İnşallah hep beraber daha güzel sonuçlara varacağız. Herkes mutlu olacak" dedi.

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.