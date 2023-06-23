ABD'den Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlilerine yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın dünyadaki "demokratik süreçleri baltalama çabalarıyla" mücadele etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çabalar kapsamında bugün ABD, 2 FSB yetkilisi, Yegor Sergeyeviç Popov ve Aleksey Borisoviç Sukhodolov'u yaptırım listesine almıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin, ABD ve diğer ülkelerde yapılan demokratik seçimlere "kötü niyetli etkileri" olduğu kaydedildi.