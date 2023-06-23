Politika

ABD'den Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlilerine yaptırım

ABD, 2 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisini, ABD ve diğer ülkelerdeki seçimlerde "kötü niyetli etkileri" olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
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ABD ABD Rusya yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın dünyadaki "demokratik süreçleri baltalama çabalarıyla" mücadele etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çabalar kapsamında bugün ABD, 2 FSB yetkilisi, Yegor Sergeyeviç Popov ve Aleksey Borisoviç Sukhodolov'u yaptırım listesine almıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin, ABD ve diğer ülkelerde yapılan demokratik seçimlere "kötü niyetli etkileri" olduğu kaydedildi.

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