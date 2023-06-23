Bankalar Birliği: MB Başkanı Erkan parasal sıkılaşma sürecinin başladığını duyurdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini açıkladı.

Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

ERKAN: PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNE BAŞLANILDI

Diğer taraftan, TCMB Başkanı Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Bankacılık sektörünün sağlam bilanço yapısının Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyümenin devamı, istihdamın yükseltilmesi ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi hızlandıracak stratejik yatırımların desteklenmesine katkı sağlayacak düzeyde olduğuna dikkat çeken Erkan, “Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği’nin görüş ve önerilerini aldık. Sadeleştirme süreci etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Erkan, ekonomide öngörülebilirliği arttırdığı ölçüde girişimcilerin doğru kararlar alarak çok daha verimli faaliyetler yapacağına inandıklarını ve sektör ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.