‘ABD, Kürdistan Bölgesi'ni savunma sistemleri sağlayarak korumak istiyor’

ERBİL (K24)

ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un eski Sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD, Kürdistan Bölgesi'ni savunma sistemleri sağlayarak korumak istediğini söyledi.

ABD Kongresi Güvenlik ve Savunma Komitesi, 2024 yılı Savunma Bakanlığı değişikliğine Peşmerge kuvvetlerine hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunan bir madde ekledi.

DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon güçlerinin eski sözcüsü Caggins, ABD'nin İran’dan gelenler başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırılarını durdurmayı hedeflediğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Caggins, “ABD, savunma sistemleri sağlayarak Kürdistan Bölgesi'ni İran saldırıları başta olmak üzere saldırılardan korumayı umuyor. İlk aşamada bütçe ayırmaya çalışacak, ikinci aşamada ise sistemi sağlayacak” dedi.

ABD’li askeri isim sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi'ne savunma sistemlerinin sağlanması bir başka aşama. ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ne 2014 yılında başlayan askeri yardımının ilk aşamasının tamamlanması ve DAİŞ saldırılarının başlamasıdır. Bu, özellikle Başbakan Mesrur Barzani'nin kısa süre önce Kürdistan Bölgesi'nde yatırım projeleri yürütmek için ABD'li girişimcileri ve yatırımları içeren Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmak için yeni bir girişim duyurmasından bu yana önemli bir adım.

Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarı, ABD'li işletmelerin ve şirketlerin Kürdistan Bölgesi'ndeki projelerine başlamaları için önemli olduğundan, Peşmerge güçlerine hava savunma sistemlerinin tedariki bu kapsamda olacaktır.

ABD ile Kürdistan Bölgesi, ABD ve Peşmerge güçleri arasındaki ilişki güçlü ama geliştirilebilir. Özellikle ABD'yi yardım sağlamaya daha açık hale getirmek için Peşmerge güçlerinde daha iyi bir reforma ihtiyaç duyuluyor.”