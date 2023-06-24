Reuters analizi: TCMB büyük fırsat kaçırdı

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Reuters haber ajansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından "Yatırımcılar, ikna edici olmayan faiz artışıyla kaçırılan fırsata hayıflanıyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

Uluslararası yatırım şirketlerinden uzmanların görüşlerine yer verilen analizde, alınan faiz kararı sonrası yatırımcıların Türkiye piyasasına yönelik planlarını bir süre daha bekleterek paralarını kenarda tutmaya devam edebilecekleri iddia edildi.

Reuters analizinde, faiz artırımının 650 baz puanla sınırlı kalmasının, piyasalarda 'Erkan'ın enflasyonla agresif biçimde mücadele için kısıtlı imkânının bulunduğu' izlenimi uyandırdığı belirtildi.

“İYİ BİR MESAJ OLMADI”

Edinburgh merkezli uluslararası yatırım şirketi Abrdn'nin gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Viktor Szabo, "Bu işi ciddiye aldıklarını göstermelerini sağlayacak mükemmel bir fırsatı kaçırdılar" değerlendirmesinde bulundu. Szabo, "İster siyasi kısıtlamalardan olsun ister bankacılık sisteminden korkmalarından, ama bu iyi bir mesaj olmadı" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği ve yabancı yatırımcıların Türkiye'den kaçtığı bir dönemde, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesi ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulattığı ekonomi politikalarının bazılarından geri dönülmesi için hızlı bir manevra yapılacağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdiğini hatırlatan Reuters, "Ancak analistler Perşembe günkü karardan sonra Erkan ve Şimşek'in Türkiye'nin gerçekten rota değiştirdiğini ispatlamak için daha da sıkı çalışması gerekeceğini söylüyor" diye ekledi.

New York merkezli küresel yatırım şirketi VanEck'in gelişmekte olan piyasalar portföy yöneticisi Eric Fine, TCMB hakkında yaptığı yorumda, "Artık daha az güvenilir görünüyorlar" dedi.

Fine, "Rezervler kullanılarak kurlara yapılan müdahalelere ihtiyaç duyulmasını engelleyecek seviyeye kadar faiz artırmaları lazım. Bunu yapmadılar" diye konuştu.

Paris merkezli Societe Generale finans şirketinin baş stratejistlerinden Marek Drimal, "Muhtemelen şu an için uzun vadeli yatırımcılar için yeterli değil. Sebebi de ekonomideki sorunların bazılarının büyüklüğü" dedi.

Ancak Drimal dâhil birçok uzman olumlu işaretler de görüyor. Drimal, defaatle faiz oranı konusunda kademeli hamlelerle ilerleyeceklerinin sinyalini veren Şimşek'in mesajlarını hatırlattı.

Tahmin edilebilir ve piyasa temelli ekonomi politikaları izleneceği vaadinde bulunan Şimşek, enflasyon hedefli modelin de sermaye girişini sağlayacağını iddia etmişti.

“ÖLÇÜLÜ HAYAL KIRIKLIĞI”

ABD merkezli William Blair şirketinden gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Dan Wood, 'yatırımcı hayal kırıklığının ölçülü olması gerektiği' görüşünde.

Merkez Bankası'nın enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar faiz artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdiğini belirten Wood, "Daha ortodoks bir ekonomi politikasına dönüleceğine işaret edilmesi, şüphesiz ki olumlu bir durum" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings'in direktör yardımcısı ve bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten bir ülke analisti de faizlerin artırılmasının olumlu olduğunu ancak asıl sorunun, Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırmaya devam etmesine izin verip vermeyeceği olduğuna dikkat çekti.

New York merkezli yatırım yönetimi şirketi Neuberger Berman'dan portföy yöneticisi Kaan Nazlı, "Yatırımcıların hemen havlu atacağını sanmıyorum çünkü hâlen önümüzdeki aylarda gerisinin geleceğine dair beklenti var" dedi.

Nazlı, "Piyasa çok temkinli. Bu nedenle yeniden güven tesis etmek uzun zaman alacak. Ciddi boyutta ve daha uzun vadeli girişler için sıkı para politikasının epey bir süre sürdürülmesi gerekeceğini düşünüyorum" tahmininde bulundu.

TCMB, perşembe günü Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti.