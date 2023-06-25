Neçirvan Barzani’den Almanya’ya ziyaret

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Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin'e giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Alman yetkililerle görüşecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Başkanı, yapacağı görüşmelerde Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin Almanya ile ilişkilerinin geliştirilmesi, ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi ve Kürdistan'ın durumu ele alınacak” denildi.

Açıklamada Neçirvan Barzani’nin, Irak, Kürdistan Bölgesi ve genel olarak bölgenin durumunu Almanya Başbakanı ve Alman yetkililerle görüşeceği kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkiler bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock mart ayında Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmişti.

Neçirvan Barzani’nin Almanya ziyareti Kürdistan Bölgesi’nde diplomatik temasların yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Başbakan Mesrur Barzani geçtiğimiz hafta Ankara’yı ziyaret etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed de geçtiğimiz günlerde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.