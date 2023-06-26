KDP Fraksiyonu: 1 Haziran itibariyle parlamenter maaşı almayı reddediyoruz

ERBİL (K24)

KDP Kürdistan Parlamentosu Fraksiyonu Başkanı Zana Mela Xalid düzenlediği basın toplantısında, Parlamento Başkanlık Divanı’na 2 maddelik bir önerge sunduklarını belirtti.

Buna göre KDP Fraksiyonu, hem parlamenterlerinin hem de Parlamento Başkanlık Divanı’ndaki temsilcisinin görev süresinin sona erdiğini bildirdi.

İkinci maddede de 1 Haziran 2023 itibariyle KDP’li parlamenterlerin maaş almayı reddettiği ve hesaplarına maaş yatırılmamasını talep ettiği ifade edildi.

Daha önce Kürdistan Bölgesi halkına, emekli parlamenterlerin maaş düzenlemesiyle ilgili söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini kaydeden Zana Mela Xalid, 6 milyon dinar olan bu maaşla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiğini ve bu maaşın kaldırıldığını kaydetti.

Parlamentoda 45 sandalyelerinin olduğunu anımsatan KDP Fraksiyonu Başkanı, “Belirlenen yaş durumuna göre 22 parlamenterimiz 45 yaşın altındadır ve emeklilik maaşının yüzde 50’sini almamaktadırlar. Yüzde 15-25 oranı aralığında emeklilik kapsamına giriyorlar. İsterlerse geriye kalan 23 parlamenter yüzde 25-50 banında emekli olabilecek” dedi.

Kürdistan Parlamentosu’nun yasama süresinin uzatılmasıyla ilgili ise Zana Mela Xalid, “Seçimlerin ertelenmesini istemiyorduk ancak siyasi taraflar arasındaki sorunlar nedeniyle tüm tarafların oy birliğiyle yasama süresi uzatıldı” diye konuştu.

Zana Mela Xalid, “KDP, Kürdistan Bölgesi’nin yasal boşluğa düşmemesi için her zaman inisiyatif aldı. Bu anlamda seçim yasası ve komisyon sorunuyla ilgili de tavizler de vermiştir” dedi.