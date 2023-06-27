Kemal Kerkuki: Kürtlerin Irak il meclisi seçimlerine tek listeyle girmesinden yanayız

ERBİL (K24)

Kerkük’teki bazı siyasi tarafların temsilcileri bugün Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirerek Kerkük’ün durumu ve yapılacak il meclisi seçimlerini değerlendirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan KDP Kerkük Sorumlusu Kemal Kerkuki, “Kerkük’ün durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantının temel gündem maddelerinden biri de Irak il meclisi seçimleriydi” dedi.

Kemal Kerkuki, “Hepimiz, Kerkük’ün işgal edildiği ve dayatmayla atanan şovenist bir valinin denetimine verildiği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve yaptığı yolsuzlukları Kerkük halkına açıklayarak o makamdan el çekmelidir” diye konuştu.

KDP’li Kerkuki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt halkının evlatları önümüzdeki il meclisi seçimlerine yüksek moralle katılım sağlamalı ve Kürdistan halkının haklarını kimlerin savunduğunu bilerek oy vermeli.

Kerkük’ün durumu kötü ve kentin tüm asli bileşenleri zulüm altında. Hepimiz kentin durumunu normalleştirmek için çaba gösteriyoruz. Başımız dik yürüyoruz ve durum normalleşecektir.

Kerkük işgal edilmiştir ve sebebi de 16 Ekim ihanetçileridir. Önümüzdeki seçimler için, 16 Ekim ihanetçileri hariç her partiyle tek listeyle seçime girmeye hazırız.”

Kerkuki, toplantıya katılan tarafların, il meclisi seçimlerine tek listeyle girilmesinden yana görüş bildirdiğini söyledi.