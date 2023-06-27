Politika

Lukaşenko: Wagner'in kurucusu Prigojin Belarus'ta

Belarus lideri Lukaşenko, Rus özel savunma şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin'in Belarus'a ulaştığını teyit etti.
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Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko
dünya Aleksandr Lukaşenko Wagner Yevgeni Prigojin

HABER MERKEZİ

Belarus lideri Lukaşenko, Rus özel savunma şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin'in Belarus'a ulaştığını teyit etti.

Üst düzey askerlere ödüllerinin takdim edildiği törende konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Moskova'yla yapılan anlaşmaya uygun olarak Belarus'ta bulunduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün söz verdiği gibi, güvenlik garantileri sağlandı. Evet, kendisi Belarus'ta. Söz verdiğim gibi, 'Eğer bir süre kalmak isterseniz size yardım edeceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta kalacağı sürede doğacak masrafların Wagner'e ait olacağını da kaydetti.

 

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