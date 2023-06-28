Barzani Yardım Vakfı 20 bin aileye kurban eti dağıtıyor

ERBİL (K24)

Barzani Yardım Vakfı Erbil Ofisi Sorumlusu Stav Aso K24’e yaptığı açıklamada, “Her yıl kurban bağışı kampanyamız var. Kampanyamız bu yıl Kürdistan Bölgesi, bazı Irak kentleri ve Batı Kürdistan’da (Rojava) genişleyerek sürüyor” dedi.

Stav Aso, “Bazı yerlerde kampanyamızı işbirliği içinde sürdürüyoruz. Örneğin Kürdistan Bölgesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri Kızılayı ile birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

Vakıf tarafından bu bayram Kürdistan Bölgesi’nde 110 dana ve 33 kurbanlık koç kesildi. Rojava’nın Afrin kentinde ise 230 kurbanlık koç kesilerek her aileye 2 kilogramlık et dağıtılacak.

Stav Aso, bu yılki kurban etlerinden 20 bin ailenin faydalanacağını söyledi.