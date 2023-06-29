Sağlık

WHO: Avrupa’da 36 milyon kişi uzun Covid-19 geçirmiş olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Covid-19 geçirmiş olabileceğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

WHO Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen yeni tip coronavirüsün (Covid-19) WHO bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Covid-19 geçirmiş olabileceğini belirtti.

Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade ederek, “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun Covid-19, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.

Uzun Covid-19’u kör nokta olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Covid-19’dan kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Covid-19’dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.

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