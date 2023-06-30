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Cizre'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Cizre'de, husumetli iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Şırnak Cizre

HABER MERKEZİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, husumetli iki akraba aile arasında silahlı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi Yalçın Sokak’ta amca çocukları olduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda İ.Ö, M.Ö. ve K.Ö, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İ.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (Kaynak: AA) ​​​​​​​

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