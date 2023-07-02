Ezidi Miri’nden Kuran-ı Kerim’in yakılmasına kınama

ERBİL (K24)

Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, yaptığı açıklamada Kuran-ı Kerim’in yakılmasıyla dünyadaki yaklaşık iki milyar Müslümanın duygularının yara aldığını söyledi.

Kuran-ı Kerim’in yakılmasını “provokatif bir eylem olarak” niteleyen Mir Hazım Tahsin Beg, söz konusu eylemin hiçbir din veya inançla örtüşmediğini ifade etti.

Bu tür eylemlerin insanlar arasında kin ve nefretin yayılmasına sebep olduğunu vurgulayan Ezidi Miri, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Mir Hazım Tahsin Beg, tüm nefret söylemlerini reddettiklerini ve barışçıl birlikte yaşama zarar veren davranışları kınadıklarını dile getirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim’i yakmıştı.

Söz konusu eylem dünyada tepkilere neden olurken Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıyı görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplantıya çağırdığını belirtmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan başka bir açıklamada Stockholm'deki cami önünde Kur’an’ın yakılması eyleminin kabul edilemez olduğu kaydedilmişti.