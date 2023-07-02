Politika

CIA Direktörü: Ukrayna savaşı Putin için yıpratıcı, CIA için fırsat

CIA Direktörü William Burns, Ukrayna savaşının Rusya lideri Putin için yıpratıcı, CIA için ise bir fırsat olduğunu söyledi.
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CIA Direktörü William Burns
CIA Direktörü William Burns
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HABER MERKEZİ

İngiltere'deki Ditchley Vakfı'nda konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde "yıpratıcı" bir etkisi olduğunu belirtti.

William Burns ayrıca çatışmanın yarattığı hoşnutsuzluğun CIA için "eşine çok az rastlanan bir fırsat" yarattığını dile getirdi.

Burns, Putin'in Ukrayna'yı işgalini günümüzün "uluslararası düzene yönelik en acil ve akut jeopolitik meydan okuması" olarak nitelendirdi.

Konuşma, Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan denemesinden bir hafta sonra yapılan açıklamada Burns, savaşı Moskova için "askeri zayıflıkları ortaya çıkaran, ekonomiye zarar veren ve daha büyük ve daha güçlü bir NATO'yu teşvik eden stratejik bir başarısızlık" olarak tanımladı.

Savaşa karşı duyulan hoşnutsuzluğun Rus liderliğini "kemirmeye" devam edeceğini de ileri süren CIA Diektörü, söz konusu hoşnutsuzluğun CIA için yarattığı "eşine çok az rastlanan fırsat"ın "heba olmasına" izin vermeyeceklerini de dile getirdi. (Kaynak: euronews, AFP)

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