ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 108,5

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyonun yüzde 8,54; yıllık enflasyonun ise yüzde 108,58 olarak hesaplandı.

Ocak-haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

TÜİK 5 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu ise haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,61'den 28,99'a yükseldi.