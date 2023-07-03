Ukraynalı yazar Victoria Amelina Rus saldırısından hayatını kaybetti

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Ukrayna’nın ödüllü genç yazarlarından Victoria Amelina, Rusya’nın geçen hafta salı günü Kramatorsk kentindeki bir pizza restoranına düzenlediği roketli saldırıda aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti. Savaş suçları üzerine de araştırmalar yürüten Amelina, saldırıda hayatını kaybeden 13'üncü kişi oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Yazarlar birliği PEN’in Ukrayna şubesi, Amelina’nın Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle, Victoria Amelina’nın kalbinin 1 Temmuz’da atmayı bıraktığını duyuruyoruz. Doktorlar hayatını kurtarmak için her şeyi yaptı fakat yaraları çok derindi. Hayatının son günlerinde ailesi ve arkadaşları onu yalnız bırakmadı” ifadeleri kullanıldı.

“SAVAŞ SUÇLARINI İNCELEYEN YAZAR SAVAŞ SUÇU MAĞDURU OLDU”

Savaş suçlarını inceleyen Truth Hounds, PEN ile birlikte yaptığı ortak açıklamada “Savaş suçlarını inceleyen Amelina da savaş suçu mağduru oldu” ifadelerine yer verdi.

Rusya’nın geçen yıl giriştiği işgalin ardından savaş suçlarını belgelemeye başlayan Amelina, cephe hattındaki çocuklara da yardım ediyordu. Geçen yıl İzyum kenti yakınlarından Rus birlikleri tarafından kaçırılıp öldürülen çocuk yazarı Volodymyr Vakulenko’nun günlüğünü de ortaya çıkarmıştı.

Kurgu olmayan ilk İngilizce kitabı “Savaş ve Adalet Günlüğü: Savaşı inceleyen kadınları incelemek” yayıma hazırlanıyordu.