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Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 9 günde 13 kişi boğuldu

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirlere giren 13 kişi boğularak yaşamını yitirdi
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kürdistan Diyarbakır Mardin Batman boğulmalar

HABER MEKREZİ

Kürt kentlerinde vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde gölet ve nehirler kenarlarında geçirdi.

Havaların sıcak olması nedeniyle çoğu vatandaş, tehlike ve uyarılara rağmen serinlemek için gölet ve nehirlere girdi.

Diyarbakır'da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda boğuldu.

Suda kaybolan vatandaşların cansız bedenleri, ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşlar, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, toprağa verildi. (Kaynak: İHA)

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