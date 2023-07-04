Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in görev süresi dördüncü kez uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin, dördüncü kez 1 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Jens Stoltenberg NATO

HABER MERKEZİ

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in 30 Eylül'de bitecek görev süresinin uzatılması için müttefik ülkelerin anlaştığı bildirildi.

Kararın, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacağı belirtildi. Bu kararla Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek.

Stoltenberg, açıklamasında, "NATO müttefiklerinin görev süremi uzatma kararından onur duydum" ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ UZATILMIŞTI

Jens Stoltenberg, 1 Ekim 2014'ten bu yana görevde bulunuyor. Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Son haftalarda NATO Genel Sekreterliği görevi için çok sayıda isim dile getiriliyordu ancak Stoltenberg'in süresinin uzatılması ihtimali öne çıkıyordu. NATO ülkelerinin çoğunun uzatmaya sıcak baktığı, Stoltenberg'in Rusya ile gerilimin çok yüksek seyrettiği bir dönemde görevde kalmasını istediği belirtiliyordu.

Stoltenberg'in Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından hemen önce ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanmıştı. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı.

Norveç Merkez Bankası, dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nu yönetiyor. Fonun büyüklüğü 1,4 trilyon doları aşıyor.

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