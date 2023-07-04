Hakan Fidan’dan İsveç açıklaması: Bizi düşündürüyor

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Ürdün Başbakan Yardımcısı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’nin onayını bekleyen ve Kuran’ı Kerim’in yakılmasıyla tepkileri üzerine İsveç’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz” diyen Hakan Fidan, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz de İsveç’in orada olan Kuran yakma hadisesini en güçlü şekilde kınadık. Tepki göstermeye devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu menfur olaya tepkiler geldi.

Bu tepkilerin giderek daha organize, daha sonuç alıcı olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Özellikle İsveç’te bu eylemlerin kamu koruması altında yapılması daha çok düşündürücü bir olay. İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engelleyebilecek bir yapıda olmaması açıkçası strateji ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor.

Söz konusu İsveç’in NATO’ya üyeliği konusu yük mü getirecek, fayda mı getirecek artık daha çok tartışmaya açıktır.”