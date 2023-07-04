Teyit araştırdı: Titanik'ten kurtulan Bingöllü bir aile olduğu doğru

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Söz konusu fotoğrafta 5 kişilik bir aile bulunuyor. 'Tarihi merak ediyoruz' adlı Twitter hesabı, "Titanik faciasında kurtulan Bingöllü aile. 1912" notuyla fotoğrafı paylaştı.

Teyit.org ise fotoğrafın Bingöllü aileye ait olup olmadığını 2021'de araştırdı.

Araştırma sonucunda Teyit.org açıklamalarda bulundu: "Fotoğrafın Bingöllü bir aileyi gösterdiği doğru."

Teyit.org, söz konusu fotoğrafın Titanik kazasından yıllar sonra, Kanada’da çekilmiş olduğunu söyledi. Araştırmaya göre, fotoğraf karesinde bulunan sadece bir kişi Titanik'ten kurtulmuş, diğerlerinin ise kazayla bir alakası yok.

Teyit.org fotoğraf karesini 2021'de araştırmıştı. Araştırmanın sonucunda şu ifadeler yer aldı:

"Fotoğrafı tersine görsel arama yöntemiyle aradığımızda, kaynağına ulaşabiliyoruz. Fotoğraf, 2012’de Radio Free Europe’un haberinde konu edilmiş. Kaynakta orijinal fotoğrafın siyah beyaz olduğu görülüyor. Habere göre fotoğrafın Bingöl’de yaşamış Ermeni bir aileyi gösterdiği doğru. Fakat fotoğraftaki ailenin tamamı değil, yalnızca biri Titanik faciasından kurtulmuş."

Titanik, 1912 yılında batmış olan ünlü bir yolcu gemisi. Titanik, İngiltere'nin Southampton şehrinden ABD’nin New York şehrine seyahat etmek üzere yola çıkmıştı. Ancak, 14 Nisan 1912 tarihinde Atlantik Okyanusu'nda bir buz dağına çarparak battı.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda gemide bin 514 kişi hayatını kaybetti.