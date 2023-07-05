Ekonomi

Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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türkiye motorin zam

HABER MERKEZİ

5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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