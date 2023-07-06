Sisi, 27 Temmuz’da Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

HABER MERKEZİ

Türkiye ve Mısır arasında yıllar sonra karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 27 Temmuz'da Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri görüşecek.

Önceki gün Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar" ortak açıklaması yapmıştı.

Açıklamada Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği duyurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi 'katil', 'zalim' ve 'darbeci' gibi ifadelerle hedef almış, Mısır'daki darbeyi protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan 'Rabia' işaretini 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' anlamıyla kullanmıştı.

4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında “Beni Sisi'yle barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de" diyen Erdoğan, 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi ise "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, Kasım 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile selamlaşıp tokalaşmıştı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de bundan iki ay sonra, Maraş merkezli depremlerin ardından ülkesi adına taziyede bulunmak üzere 27 Şubat'ta Türkiye'ye gelmiş ve ziyareti esnasında Çavuşoğlu'nu Mısır'a davet etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart 2023'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de mayıs ayındaki seçimi kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verilmişti.