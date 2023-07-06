Politika

Fransa başkonsolosundan Başkan Barzani’ye teşekkür ve veda ziyareti

Başkan Barzani’ye veda ziyaretinde bulunan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.
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kürdistan Olivier Decottignies Mesud Barzani veda ziyareti

ERBİL (K24)

Görev süresi sona eren Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Başkan Mesud Bazrani’ye veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selamlarını ileten Olivier Decottignies, Başkan Barzani’nin siyasi süreç ve Kürdistan halkının geleceğinin belirlenmesindeki rolüne övgüde bulundu.

Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür eden Olivier Decottignies, Kürdistan’da birçok dost edinmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan halkının özgürlüğünü elde etmek için verdiği bedellerin değerli olduğunu vurgulayan Decottignies “Fransa’da hem hükümette hem halkta hem de kamuoyunda Fransa’nın Kürdistan halkının dostu ve davasının destekçisi olması yönünde bir istek var” dedi.

Kürdistan ve Fransa halkları arasındaki dostluğa vurgu yapan Başkan Barzani ise, gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı Olivier Decottignies’e teşekkür etti.

Olivier Decottignies’i “Kürt dostu” olarak tanımlayan Başkan Barzani, kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki iç gelişmeler de ele alındı.

 

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