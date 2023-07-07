Ek bütçe TBMM'ye sunuldu

HABER MERKEZİ



Bir önceki yılın aralık ayında belirlenen 2023 yılı bütçesine 1,1 trilyon lira ek yapılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kanun teklifi sunuldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe giderleri için 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin lira tahsis edildiği hatırlatılan teklif metninde 6 Şubat depremleri nedeniyle yapılan harcamalara atıfta bulunularak 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ek bütçe talep edildi. Teklifle 2023 yılı için belirlenen toplam bütçenin yaklaşık yüzde 30’u kadar ek bütçe istenmiş oldu.

Teklifte, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin lira olacağı ifade edilirken en yüksek ek ödenek 482 milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ayrıldı.

AFAD’dan sonra en yüksek bütçe kalemleri sırasıyla 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 76 milyar 985 milyon lira ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 46 milyar 151 milyon lira ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 36 milyar 114 milyon lira ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ayrıldı.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ MAHALLİ İDARELERE YÜKSEK EK BÜTÇE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılan toplam 279 milyar 750 milyon liralık bütçesinin önemli bir kısmı mahalli idarelere ayrıldı. Bakanlığın 279 milyar 750 milyon liralık toplan ek bütçesinin 110 milyar 453 milyon lirası “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar kalemine" yazıldı.

FAİZ GİDERİ İÇİN EK 69 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önemli bir ek bütçe kalemi de iç ve dış borç faiz giderleri oldu. İç borç faiz giderleri için 52 milyar 854 milyon lira, dış borç faiz giderleri için de 16 milyar 535 milyon lira ayrıldığı görüldü. Teklifin gerekçesinde de ek bütçenin 80 milyar 540 milyon lirasının faiz giderlerine harcanacağı ifade edildi.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 Temmuz Salı günü görüşülecek.