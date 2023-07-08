Politika

Başkan Barzani: KDP, Kürdistan halkının çıkarlarının savunucusu olmalı

KDP’nin, Kürdistan halkının temel umudu olduğunu söyleyen Başkan Barzani, KDP’nin Kürdistan halkının haklarının savunucusu olması gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani KDP

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Selahaddin’de Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kürdistan Parlamentosu Fraksiyonu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıyla ilgili Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Barzani yaptığı konuşmada KDP Fraksiyonu’nun emek ve rolünü takdir ederek, geride kalan yasama döneminde görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Başkan Barzani görev süresi dolan parlamenterlerden, farklı alanlarda Kürdistan’a ve KDP’ye hizmet etmeye devam etmelerini istedi.

Konuşmasında KDP’nin Kürdistan halkının temel umudu olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, KDP’nin Kürdistan halkının çıkarlarının,  Kürdistani kültür ve toplumsal değerlerin savunucusu olması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan’ın ve bölgenin siyasi durumuna da değinen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet ilişkileriyle ilgili de görüşlerini aktardı.

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