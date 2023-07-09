İsrail hükümeti: Filistin Yönetimi’nin çökmesini önlemeye çalışacağız

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Komitesi, Başbakan Netanyahu tarafından Komiteye sunulan önergeyi kabul etti.

Söz konusu önergeye göre, “İsrail’in, ulusal değerlendirmelerde bir değişiklik olmaması halinde, Filistin Yönetimi’nin çökmesini önlemek için çalışacağı” kaydedildi.

Öte yandan önergede, İsrail'in bu çabasına karşılık, Filistin Yönetimi’nden bazı beklentileri olduğuna yer verildi.

ÖNERİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Buna göre İsrail hükümeti, Filistin Yönetimi’nden, “uluslararası hukuki ve siyasi arenada İsrail’e karşı faaliyetlerin, medya ve eğitim sisteminde İsrail karşıtı tahriklerin, İsraillilere karşı saldırı düzenlediği için öldürülen veya tutuklanan Filistinlilerin ailelerine yapılan ödemelerin ve (Şeria’da tamamen İsrail kontrolündeki) C Bölgesi’nde ‘kaçak’ yapılaşmanın durdurulmasını” bekleyecek.

Başbakan Netanyahu’nun kabineye sunduğu bu önerilerin oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi. Ayrıca Başbakan ve Savunma Bakanının, Filistin bölgelerindeki sivil durumun istikrara kavuşturulması için alınacak önlemleri kabineye sunacağı kaydedildi.

İsrail hükümetinin söz konusu kararına ilişkin Filistin Yönetimi’nden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'e karşı tepkisiz kaldığı gerekçesiyle bazı silahlı gruplar tarafından eleştirilen Filistin Yönetimi’nin çöküş yaşayabileceği ileri sürülmüştü.