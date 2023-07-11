Ekonomi

Euro 29 lirayı geçerek rekor kırdı

Euro kuru ilk kez 29 lirayı geçerek rekor kırdı.
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türkiye euro

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, son günlerdeki yatay seyrini sürdürerek 26,09 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise yüzde 0,25'lik yükselişle 28,73'ten fiyatlanıyor. Euro kuru, gün içerisinde 29,13'e kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Bugün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününde taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 101,8 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise 1,1030 ile yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1010'da seyrediyor.

Analistler, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazanmasıyla dolara olan talebin azaldığını ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 283 milyon dolarlık açık oluştu.

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