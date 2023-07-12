ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili net mesaj

HABER MERKEZİ

Litvanya’da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından sonra ABD’den Türkiye ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye’ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması ile ilgili soruları cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı, “Türkiye’nin bu uçakları alması ABD’nin, NATO’nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak” dedi.

Blinken, Türkiye’ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre’nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise “Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç’i NATO’ya sokma süreci, Türkiye’nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye’nin modernize edilmiş F-16’lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır” diye cevap verdi.

Blinken 30 Mayıs’ta, Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışı konusunu, İsveç’in NATO’ya üyeliğine bağlamadığını, bu satışın ABD’nin de çıkarına olduğunu” söylemişti.