Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın

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Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Zelenskiy ile müttefik olarak görüşeceğimiz günü dört gözle bekliyorum" diyen Stoltenberg, "Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği için önemli düzenlemeleri sağlamalıyız" ifadesini kullandı.

NATO müttefikleri için Ukrayna'yı desteklemenin "çok önemli" olduğu belirten Jens Stoltenberg, "Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil" diyen NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın" vurgusunda bulundu.