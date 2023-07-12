Politika

Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AFP
Foto: AFP
dünya NATO Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Zelenskiy ile müttefik olarak görüşeceğimiz günü dört gözle bekliyorum" diyen Stoltenberg, "Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği için önemli düzenlemeleri sağlamalıyız" ifadesini kullandı.

NATO müttefikleri için Ukrayna'yı desteklemenin "çok önemli" olduğu belirten Jens Stoltenberg, "Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil" diyen NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın" vurgusunda bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv