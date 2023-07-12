KDP Merkez Komitesi, Başkan Barzani başkanlığında toplandı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi, Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, toplantıda Kürdistan Bölgesi, Irak, bölge ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ve bazı kararların alındığı bildirildi.

Merkez Komite’nin açıklamasında şu maddelere yer verildi:

“1- Genel Uluslararası Durum: Güncel dünya olayları, savaşlar ve ittifaklar, değişen siyasi ve askeri dengeler ve krizler bu konuda tüm devletler için sonuçlar doğurmaktadır. Genel olarak ABD'nin Orta Doğu'daki politikaları ve programları müttefikleri endişelendirmektedir. Bu sonuçların bir kısmı Kürdistan Bölgesi'ni doğrudan, bir kısmı da dolaylı olarak etkilemektedir.

2- Bölgesel durum: Komşu ülkelerle ilişkilerimiz ele alınmış ve ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi ve güvenliklerinin korunması gerekli görülmüştür. Kürdistan Bölgesi'nden bu ülkelere yönelik bir tehdit olmamalı ve bu ülkelerle siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlardaki ortak çıkarlarımız dikkate alınmalı ve korunmalıdır.

3- Irak'taki durum: Devlet Yönetimi Koalisyonu konusu, özellikle koalisyondaki taraflara karşı hissedilen gecikme, anlaşmanın ve hükümetin üzerine kurulduğu koalisyonun maddelerinin uygulanamaması tartışıldı. Koalisyona bu muamelenin sonuçları, Irak'ın genel yönetimine zarar verecektir. Ancak, bazı partilerin yaşadığı aksiliklere rağmen Federal Hükümetin Başbakanını destekliyoruz ve kabinesinin kararlaştırılan gündemini uygulamadaki engelleri aşacağını umuyoruz.

4- Toplantıda Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne verilen destek yeniden vurgulandı ve Federal Hükümet ile sorunları çözmek için attığı adımlar takdir edildi. Bütçe sorununun çözülmesi, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının maaş, geçim ve güvenliklerinin sağlanmasına yönelik çabaları da onaylandı.

5- Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durum: Seçimler ve partimizin Kürdistan parlamento seçimlerine ilişkin konumu ve bugüne kadar Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'nda atılan adımlar ve Irak Yüksek Seçim Komisyonu ile görüşme, partimizin Kürdistan Bölgesi’ndeki durumu normalleştirme ve seçim ortamı yaratma yönündeki adımları, bu amaçla, siyasi süreçte yer alan taraflar arasındaki ilişkileri daha da düzenlemek ve yasal prosedürler üzerinde anlaşmak üzerine çalışacağız. Bu amaçla taraflarla görüşmelerimizi sürdürerek, farklılıkların seçim ve siyasi süreci engellemeyeceği şekilde sorunları çözmeye ve durumu yönetmeye çalışacağız.”

Toplantıda ayrıca KDP kadrolarının kitlelerle olan ilişkisine ve milli düşüncenin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedilerek, “Parti mensuplarını uyuşturucu gibi sosyal ve ailevi koşulları bozan bazı sinsi olaylara karşı mücadele etmeye teşvik ediyoruz” denildi.