İsrail: Bakü Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı girişiminin arkasında İran var

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İran’ı, İsrail’in Bakü Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı girişiminin arkasında olmakla suçladı.

Şarku’l Avsat’ın The Times of Israel gazetesinden aktardığı habere göre, Cohen Sırbistan ziyaretinde yaptığı açıklamada, "İran terörü, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da İsrail’in Bakü Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı girişiminde ve son aylarda Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Yunanistan’da İsrailliler ve Yahudilere yönelik saldırı girişimlerinde gördüğümüz gibi küresel bir tehdittir” dedi.

İran'ın saldırıya teşebbüs eden terör hücresini finanse ettiğini ve talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan güvenlik güçleri, söz konusu saldırı girişiminin ardından saldırıyı planladığı şüphesiyle bir Afgan’ı gözaltına aldı.